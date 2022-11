Nouveau podium pour Sarah Bovy

Le lendemain, la dynamique positive s’est poursuivie pour l’équipage féminin. Sur la piste longue de 5,14 km, la Danoise Michelle Gatting, la Suisse Rahel Frey et Sarah Bovy ont réalisé une course quasiment parfaite. "La course s’est bien passée dans l’ensemble. On a su débuter avec un gros rythme et on a surtout su le maintenir. Nous sommes restées en tête pas loin de sept heures sur les huit de course. Malheureusement, nous n’avons pas su suivre le rythme en fin de course. Il faut savoir que la différence de température entre l’après-midi et la soirée est très importante. Une fois que le soleil s’est couché, la fraîcheur s’est vite installée sur la piste et ce sont des conditions qui correspondent mieux aux Porsche. On finit donc troisième après s’être fait déborder. On est forcément un peu triste de ne pas avoir su conserver le leadership, mais nous sommes quand même très contentes du résultat. Ça nous permet malgré tout de terminer troisièmes au championnat."

Si tout n’a pas toujours été rose pour l’équipage féminin, le bilan au terme de la saison est très positif pour les Iron Dames et surtout pour Sarah. "Je retiendrai en premier la mentalité que l’équipe a eue tout au long de la saison. On a eu quelques moments durs dans cette saison, mais on a toujours su nous relever, plus fortes. Ensuite, je retiendrai les lieux que j’ai découverts cette année, à savoir les États-Unis et le Japon, je n’avais jamais été sur ces continents et je suis ravie d’avoir pu y rouler. J’ai développé ma carrière à l’international et c’est bon pour moi."

Focus maintenant sur la saison prochaine. Exit Ferrari, bienvenue Lamborghini pour le team Iron Linx. Bien que les programmes individuels ne sont pas encore dessinés, on sait que les Iron Dames rouleront au minimum en GTWC Europe et aux USA en championnat IMSA. Reste à voir si la Nandrinoise en fera partie.