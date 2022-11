Il n’accepte la guidance que selon ses règles

Il avait été condamné à 15 mois de prison avec un sursis probatoire de cinq ans pour extorsion avec violence, outrages et menaces. Le respect de ces conditions s’avère primordial afin d’éviter la prison. Or, il s’avère qu’il a refusé de communiquer son numéro de téléphone à son assistant de justice mandaté pour le suivre, ainsi que les documents attestant qu’il travaille et qu’il est suivi par un psychologue. Le prévenu a expliqué à la justice hutoise que ces données étaient trop personnelles: "Je respecte les conditions que vous m’avez imposées même si j’estime avoir été condamné à tort, a-t-il lancé, mais je ne vois pas pourquoi j’expliquerai ma vie à un mandataire de justice. Quel est l’intérêt ?"

"Comment voulez-vous prouver, par exemple, que vous travaillez si vous n’apportez pas la preuve à notre assistant que c’est bien le cas", lui a rétorqué la juge, qui a rappelé que les conditions auxquelles il est soumis sont classiques. "Il est difficile de mettre en place un suivi avec Monsieur, a relevé pour sa part Brigitte Leroy, pour le ministère public. Il n’accepte la guidance que selon ses propres règles, il est buté." La Procureure du Roi a ainsi demandé la révocation des conditions liées à sa condamnation.

Pourtant, le prévenu est suivi par un psychologue depuis 2012 ainsi que par un thérapeute depuis un an. Une attestation de soins a été demandée auprès de ces deux personnes, avec confirmation de suivi reprenant la période de soins et la fréquence. Il pratique aussi la boxe régulièrement, ce qui témoigne de son insertion dans la société. Le conseil du prévenu s’est engagé à fournir les pièces justificatives à la justice hutoise et a par ailleurs demandé que les convocations auprès de l’assistant de justice se fassent par courrier, avançant un contexte familial difficile à gérer. Le dépôt des pièces justificatives est attendu pour le 1er décembre.