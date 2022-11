Bientôt 93 nouvelles poubelles installées

Un inventaire des 200 poubelles, cendriers, points noirs, bulles à verres et autres infrastructures liées à la propreté avait été initié en 2016 puis actualisé en 2020 afin d’optimiser leur utilisation "parce qu’on veut une ville propre et être certain que nos poubelles répondent aux besoins en termes de volume et de type de déchets, a lancé l’échevin en charge du dossier, Hervé Rigot (PS), lors du dernier conseil communal, ce lundi. Et puis, nous voulions aussi faciliter le travail de nos équipes qui vidangent les poubelles et faire en sorte que la tâche soit plus facile pour nos ouvriers."

L’ensemble du parc des poubelles waremmiennes a été screené à dix reprises, point par point. Une nouvelle phase d’observation sera réalisée début 2023, afin d’apporter d’éventuelles modifications.

De cet état des lieux, plusieurs constats ont surgi qui ont amené la majorité en place à proposer au conseil le remplacement des poubelles de 50 litres dans l’hyper-centre par des poubelles de 100 litres, le but étant de les vidanger moins souvent mais aussi d’éviter qu’elles soient pleines trop vite le week-end ou durant les manifestations. "On l’a tous vécu. Le samedi matin, les poubelles sont débordantes, ce n’est pas très agréable de se promener en ville", a pointé l’élu.

Le tri dans l’hyper-centre: projet pilote

Autre nouveauté: la Ville va tester le tri en certains endroits de l’hyper-centre, un projet-pilote. "On a aussi fixé des cadres: chaque banc sera doté d’une poubelle, chaque abribus aussi, systématiquement", a ajouté l’échevin. Des poubelles vont par ailleurs être supprimées ou déplacées là où il n’y a pas de production de déchets ou si ces dernières accueillent trop souvent des déchets clandestins. Dans les villages, des poubelles de 50 litres seront utilisées.

L’opposition, par la voix de Thierry Bataille (Les Engagés), s’est quelque peu offusquée du prix de ces nouvelles poubelles, tout en remettant en cause le choix effectué concernant la maniabilité de celles de 100 litres. "Il vaut mieux deux de 50 litres qu’une de 100 litres, a-t-il lancé. Quant au tri, il suffit d’aller voir aux Guillemins comment ça se passe: tout est mélangé. Gardons des poubelles classiques d’un petit volume !"

L’échevin a rétorqué: "On choisit d’utiliser des poubelles qui ont démontré leur robustesse dans d’autres communes et dont on pourra toujours faire l’acquisition dans 5 ou 10 ans. On a aussi fait tester les différents modèles par nos ouvriers et on écoute nos hommes. En ce qui concerne le tri des déchets, au début, ça ne marchera pas, il y aura des couacs mais on croit à ce projet."