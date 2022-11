Une piste cyclable pour la rue Entre-Deux-Portes ? (Huy)

Le groupe Écolo poursuit la mise au vert de Huy. Le conseiller Frédéric Robinet suggère une piste cyclable dans le sens montant de la rue Entre-Deux-Portes. "Je propose le traçage entre la porte Saint Germain et la Porte des Aveugles. Ce tronçon est déjà en zone 30, par la présence de trois écoles, l’école Saint-Quirin maternelle et primaire, le Collège Saint-Quirin et l’école d’Outre Meuse. Mais elle n’est pas toujours respectée. Cette nouvelle piste de mobilité douce permettrait de répondre à plusieurs objectifs. D’une part, d’offrir un espace plus sécurisé aux cyclistes et, d’autre part, de réduire un peu la largeur dédiée totalement aux voitures de cette voirie, détaille-t-il. Cela devrait également réduire la vitesse des véhicules motorisés et ainsi permettre de respecter la zone 30 indiquée, de façon à accroître la sécurité pour les élèves qui traversent en face des écoles."