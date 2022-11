Oréo, le mini-cochon de Kim et Kevin, est décédé à Waremme

Oréo était devenu membre à part entière de la famille de Kevin et Kim qui l’avaient adopté comme animal de compagnie. Un micro-cochon, beaucoup moins imposant que son cousin de ferme. Oréo avait pris ses marques dans l’appartement que le couple waremmien occupe au centre-ville. Et il faisait le bonheur du couple mais aussi des voisins, qui s’étaient habitués à le voir déambuler dans le quartier.

Et il y a quelques jours, Oréo s’est éteint. Sans que rien ne laisse supposer une telle fin. "Il allait bien, explique sa propriétaire. Il était en pleine forme, il était tout excité dans l’appartement." En début de semaine, il y a trois jours, Kevin a sorti Oréo, comme tous les soirs, pour qu’il fasse ses besoins. Il était alors en pleine forme. Sauf qu’en rentrant à l’appartement, Oréo est tombé, victime d’une crise cardiaque. "Il s’est effondré sur le paillasson." Kevin a bien tenté de le ramener à la vie mais sans succès.

Et aujourd’hui, ses deux propriétaires pleurent leur Oréo qui était devenu un animal de compagnie aussi cher qu’un chien ou un chat. Et même plus encore. Tous deux connaissaient les faiblesses d’un tel animal. "Les cochons sont très cardiaques, explique Kim. Et encore plus les micro-cochons qui n’existent pas dans la nature." La race a été créée. "Les microcochons sont encore plus fragiles que le cochon de ferme." La raison pour laquelle l’alimentation, les activités jouent un rôle essentiel. Un mini-cochon vit entre 10 et 15 ans, Oréo, lui, n’aura pas fêté son troisième anniversaire. Kim et Kevin ont bien essayé de comprendre les raisons de ce décès. "On a discuté avec un vétérinaire qui nous disait qu’une crise cardiaque chez un cochon de moins de trois ans s’apparente au décès subit d’un nourrisson."

Kim et Kevin ont chacun déjà eu un animal de compagnie plus classique, chien et chat. mais avec Oréo, "la relation était différente. Déjà, il était très intelligent. Il avait l’intelligence d’un enfant de trois ou quatre ans, il avait conscience de lui-même aussi. La relation était beaucoup plus forte qu’avec un chien, on était beaucoup plus proche." Un jour, auront-ils un autre microcochon ? "Si on doit reprendre un autre animal, ce sera un cochon. Un microcochon ou alors, on devra déménager dans une maison." Kevin et Kim n’ont d’autant plus tristes qu’ils n’ont pas pu reprendre ses cendres. "Le cochon, cela reste de la viande. Il n’est pas considéré comme un animal de compagnie. On n’a ps pu l’incinérer comme un chien ou un chat…"