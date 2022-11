Le conseil des enfants revient après 20 mois d’absence

"Nous avons donc relancé la machine, précise l’échevin de la Jeunesse Adrien Housiaux, en confiant le projet à Infor Jeunes (dont l’échevin est aussi le président). En septembre, des animateurs se sont rendus dans toutes les écoles de l’enseignement fondamental pour expliquer le projet, et chacune était libre d’organiser ou non des élections pour choisir son et ses représentants."

Au final, ce sont dix filles et quatre garçons, venant de huit écoles différentes, qui rejoignent l’assemblée. "Ce sont des élèves de sixième primaire qui se réuniront une fois par mois jusqu’en juin, poursuit l’échevin. Avant cette remise des écharpes, ils s’étaient d’ailleurs déjà réunis une fois. Par rapport aux années d’avant-Covid, la durée de leur “mandat” a aussi changé, puisqu’auparavant les représentants étaient choisis au milieu de la 5e primaire et siégeaient pendant un an et demi." Ce mercredi après-midi, les autorités communales ont insisté sur le fait que l’engagement des enfants constituait un premier apprentissage de la démocratie. Une de leur prochaine tâche ? Élire la meilleure photo dans le cadre d’un concours organisé pour la journée du bien-être animal.

Les 14 membres du conseil communal des enfants: Aaron (Saint-Louis), Elona (Tihange), Melissa (Saint Louis), Melika (Sainte-Claire), Della (Sainte-Claire), Yani (Bons Enfants), Noah (Bons Enfants), Luna (Ben-Ahin), Nora (Sainte-Marie), Shana (Saint-Louis), Salma (Tihange), Eliott (Solières), Lyna (Huy Sud), Mira (Bons Enfants).