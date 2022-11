Des panneaux pour dire « stop » au tabac aux abords des écoles

Un peu plus loin, Marie Debras et Novak Sibille laissent également parler leur talent d’artiste. "On a fait un dessin qui représente un cimetière, une cigarette barrée et un message qui dit: “stop, arrêtez”", expliquent-ils.

Si les messages ont le mérite d’être clairs, leur but n’est pas pour autant d’inciter les gens à arrêter de fumer. "On veut juste qu’ils ne fument plus à côté de l’école, poursuit Augustin Lacrosse. Il y en a qui se posent, tranquilles, et qui nous crachent la fumée à la tête."

Et pour bien faire passer le message aux parents, deux panneaux seront exposés aux abords de l’école. "Une partie des autres fresques seront affichées dans les classes", détaille Alexia de Marnix, chef de projet pour Générations Sans Tabac, qui est l’origine de l’initiative. "Les enfants pourront reprendre les derniers panneaux chez eux. On n’aura pas la place pour tout exposer à l’école." Il faut dire qu’avec 40 panneaux réalisés par 80 élèves de sixième primaire, il aurait effectivement fallu un petit musée pour mettre toutes les œuvres en valeur.

Une action de sensibilisation

Même si le souhait d’Augustin qu’on ne lui crache plus la fumée au visage est évidemment justifié, ce n’est pas le but premier de l’opération. "On sait que le fait de voir fumer incite à fumer, détaille Sophie Adam, porte-parole de Générations Sans Tabac. Et donc, si les enfants grandissent dans un milieu dans lequel le tabac est absent, ils seront beaucoup moins enclins à fumer une fois adultes." C’est pourquoi Générations Sans Tabac a défini plusieurs types de lieux, comme les écoles, les clubs de sport et les fermes pédagogiques, dans lesquels le mouvement demande qu’on ne fume plus. "Notre objectif final est que chaque enfant né à partir de 2019 (NDLR: l’année de création du mouvement) puisse grandir dans un environnement sans tabac afin que fumer ne soit plus la norme", avance encore Sophie Adam.

Une initiative appréciée par la direction

De son côté, Pierre Toppet, le directeur de l’établissement, voit l’initiative d’un bon œil. "Quand les enfants sont dans l’enceinte de l’école, ils évoluent dans un environnement sans tabac. Mais dès qu’ils en sortent, ils peuvent être exposés à la fumée. Je pense qu’on doit aussi contribuer à ce que cela cesse."

À noter que l’opération a été organisée dans le cadre de la semaine internationale des droits de l’enfant. "Les enfants ont notamment le droit à la santé, poursuit Sophie Adam. Ce qui implique qu’ils ont le droit de grandir dans un environnement sans tabac."

Pas une première

Même si une telle action n’avait encore jamais été menée à Hannut, ce n’est pas la première fois que la Ville prend position contre le tabagisme. "À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, qui se déroule le 31 mai, les membres du conseil communal des jeunes ont également mis en place une campagne de sensibilisation, détaille Martin Jamar, échevin de la Jeunesse, qui était présent pour l’occasion. Ils ont réalisé des affiches, des vidéos et des messages qu’ils ont postés sur les réseaux sociaux." Martin Jamar, qui est d’ailleurs passé par Sainte-Croix avant de devenir échevin, a encore d’autres idées en tête. "On pourrait même définir certains lieux dans les lesquels on pourrait faire passer le même type de messages."