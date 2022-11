Des aquarelles tout en douceur et en poésie

Actuellement, c’est la Braivoise Karin Coune qui expose ses aquarelles jusqu’au dimanche 4 décembre. Le public était nombreux lors du vernissage. Il a de plus été agrémenté d’une ambiance musicale jazzy par Driess Deliège, le fils de l’artiste. "Les expositions organisées ici sont une belle initiative. C’est vraiment mon expo et c’est un beau cadeau pour mes 60 ans", sourit Karin Coune.

Lors du vernissage de l’exposition d’aquarelles, on a vu un public visiblement sous le charme des tableaux. Il s’en dégage en effet beaucoup de douceur et de tendresse dans des tons le plus souvent très pâles ou pastel. "J’ai parfois besoin de plus de couleurs. Mes sujets sont principalement des souvenirs de vacances et la nature. Mais aussi d’autres choses qui sont imposées dans des stages", explique Karin Coune. Après la peinture sur soie, l’artiste née à Latinne et y habitant toujours, s’est orientée vers l’aquarelle depuis une vingtaine d’années. Et elle continue de se perfectionner.

Les créations de l’aquarelliste sont sur fond blanc. "Car l’aquarelle est une peinture transparente où il faut apporter la lumière soit par la couleur et en gardant des blancs. C’est une technique très subtile. Je travaille sur du papier de coton. Et au travers de mes tableaux, je veux faire passer mes émotions et mon ressenti." En parallèle à l’exposition, Karin Coune animera des ateliers d’initiation les 16 et 18 novembre.

Infos et réservations à info@culture-braives-burdinne.be ou 019/54.92.52