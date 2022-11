Le McDonald’s de Ben-Ahin tient son permis

Fumée blanche au-dessus du zoning de Ben-Ahin. Après plusieurs tentatives, McDonald’s, le géant américain du fast-food, a enfin obtenu un permis pour s’implanter à la place du magasin E5 Mode. En effet, le fonctionnaire délégué a rendu un avis positif. Et si un recours est toujours possible, le projet ne devrait pas tarder à se concrétiser. "Le McDo devrait ouvrir en 2023", commente Vincent Navez, associé chez LNG Associates, l’entreprise qui est en charge du projet. Il faut dire que le processus est plutôt bien rodé. "Entre le premier coup de pelle et le premier hamburger servi, il faut en général quatre mois", poursuit-il.