Plusieurs riverains et automobilistes ont fait remonter depuis quelques jours que le chantier n’était pas très visible. Au moins deux conducteurs auraient même abîmé leur voiture sur les dispositifs. C’est qu’il n’y aurait ni éclairage spécifique sur le site ni panneaux en amont pour prévenir les automobilistes. "C’est la société responsable du chantier qui devait le signaler", explique Vincent Renson, l’échevin des Travaux. Mais ça n’a pas été fait: la route, plate, ayant été jugée pas dangereuse. La Commune a alors décidé de prendre le relais la semaine dernière. Sauf que. "On nous a volé deux fois la signalisation, en tout 8 lampes “flash” !, poursuit l’échevin. On a d’ailleurs déposé plainte deux fois."

La société sommée de baliser les lieux

Après le jour férié du 11 novembre et le week-end dans la foulée, la Commune a rappelé ce lundi la société responsable du chantier pour la sommer de venir le signaler dès ce jour, pour que les automobilistes qui passeront par là quand il fait sombre puissent le faire en toute sécurité. "Il faut que l’endroit soit balisé de façon spécifique, insiste Vincent Renson. C’est vrai que le marquage au sol des chicanes n’est pas encore très épais puisque les travaux ne sont pas finis, mais ça peut néanmoins être surprenant quand on ne s’y attend pas."

Une fois le chantier des deux chicanes terminé, elles seront signalées spécifiquement et définitivement, comme l’impose le Code de la route.