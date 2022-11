Un bilan très positif pour OYOU

Pour cette troisième édition, le projet « À la vie, à la mort » du centre culturel OYOU a rencontré son public. Beaucoup d’activités se sont succédé durant deux semaines, et elles ont toutes connu un fervent succès. « Nous avons eu du monde chaque fois. Ça a très bien marché cette année. Il y a eu un vrai travail avec les habitants qui a été possible, car nous ne sommes plus en période de confinement, de distance », confie Anne Stelmes, coordinatrice des événements. Le projet a été accueilli à bras ouverts, « on a eu un accueil hyperpositif des habitants et des participants, on sent qu’il y a une envie de se rassembler ». A.K.