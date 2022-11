Policier tué à Bruxelles: les habitants de Donceel expriment leur émotion dans le registre de condoléances

En ce lundi après-midi, les habitants sont encore peu nombreux à venir témoigner leur sympathie à la famille. Mais déjà, durant la matinée, une quinzaine de messages sont venus garnir le carnet de condoléances. Des membres de la police de Donceel, des employés communaux, des voisins, des amis de la famille et des anonymes qui tenaient à venir présenter leurs condoléances. "Le souvenir de toi au cours, tes sourires et toujours envie de bien faire…", écrit une de ses anciennes enseignantes. "Je me souviendrai toujours de lui, ayant fait toutes mes classes avec lui et son frère", ajoute un ancien camarade de l’école de Limont.

Venu en anonyme, Édouard Ajinca, un habitant de Donceel, nous explique qu’il est sensible à cette tragédie qui frappe la famille de Thomas, "mais aussi à titre personnel car je suis pasteur et croyant. On verra ce que conclura l’enquête mais je me sens concerné dans la mesure où l’agresseur a commis ça au non de sa religion. Comment peut-on faire ça au non d’une religion, quelle qu’elle soit ?"

Une nécessité pour témoigner sa sympathie

Pour le bourgmestre Philippe Mordant, la mise en place de ce registre de condoléances était une nécessité. "La communauté donceeloise est aussi touchée et comme elle n’aura pas l’occasion d’assister aux funérailles, il est important d’avoir un lieu pour exprimer ses condoléances." La famille Monjoie est en effet bien connue à Limont où elle est très active dans l’organisation du barbecue de la rue Saint-Martin, en septembre. "C’est une famille bien rangée et très active, confirme le bourgmestre. Thomas habitait depuis peu à Grâce-Hollogne mais il était toujours domicilié à Donceel chez ses parents, tout comme son frère et sa sœur."

Le registre de condoléances communal reste accessible dans la salle des mariages de l’administration communale. Ces mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12h et de 13 à 16 h, ainsi que le mercredi jusqu’à 20 h, pour permettre aux citoyens qui travaillent de pouvoir le signer après leur travail.