Les animaux sont aussi des compagnons (Wanze)

La messe dominicale de l’unité pastorale de Wanze s’est déroulée à Vinalmont. Elle a été suivie de la traditionnelle bénédiction des animaux en l’honneur de la Saint-Hubert. Il est près de midi, l’office est célébré par le curé de Wanze, Michel Dorthu. Sur la jolie place des Héros, les propriétaires de chiens, de chevaux arrivent pour le grand moment de la bénédiction et où ils recevront les petits pains bénis. Guy, de Villers-le-Bouillet, est là avec Happy, son berger allemand de 5 ans. "Il attend mon épouse Béatrice qui est à la messe", dit-il. Arrive son beau-fils, Michel De Gheus avec son épouse et leur beau Beauceron Zarko. Les chiens sont nombreux. Des chevaux arrivent aussi. La place se remplit rapidement. Clovis, de Bas-Oha, est venu en famille. Il tient une cage de transport où est installée sa petite chatte Lola âgée de 5 mois. Elle sera sortie de sa cage pour la bénédiction et ne semble pas trop impressionnée par le concert d’aboiements des toutous de toutes races sur la place des Héros très ensoleillée et remplie de douceur en ce mois de novembre. L’abbé Dorthu va alors passer près de tout le monde pour bénir individuellement les animaux "qui ont toute leur place dans nos vies, qui ont aidé à notre travail, qui sont des compagnons associés à la vie des hommes comme il est aussi écrit dans la Bible où Dieu a sauvé les hommes et les bêtes".