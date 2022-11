Le Roller Derby a fait le spectacle pour une première

Au programme, quatre équipes internationales (Namur, Birmingham, Mulhouse et Zurich), se sont affrontées dans six rencontres d’environ une heure trente durant les deux jours de tournoi. Un dernier match en guise d’extra a conclu le week-end avec l’équipe B de Namur opposée à un mélange de joueuses belges. "L’idée quand on organise ce type d’événement, c’est de rassembler des équipes qui ont un niveau relativement similaire, afin d’avoir de la compétition, confie Ili, ancienne joueuse et ancienne coach de l’équipe namuroise. En Belgique, on compte environ dix équipes, et Namur est considérée comme la deuxième meilleure du pays après Anvers. Derrière nous, ça coince, les autres équipes n’ont pas le même niveau, ce qui est un peu plus embêtant quand on aime le sport et la compétition. Cela s’explique par la crise Covid. Si deux ans auparavant, d’autres équipes avaient un haut niveau, comme celle de Bruxelles par exemple, mais elle n’a jamais su se relever de cette période, et elle n’est pas la seule." Au terme du tournoi, c’est l’équipe de Namur qui l’a emporté devant celle de Zurich.

Une Amaytoise aux commentaires

Laeticia Vignaux est une Amaytoise qui est très impliquée dans la discipline. Ancienne joueuse de Liège, elle a dû ranger les patins en raison d’ennuis physiques. Après être passée par le rôle de coach puis par celui d’arbitre sans patin, elle est désormais la voix attitrée et reconnue des commentaires en salle. "C’est parti tout bêtement d’une fois où le commentateur initial s’est décommandé. Comme j’ai fait de l’improvisation théâtrale et que l’oration est encore aujourd’hui mon métier, on m’a proposé de m’en charger. J’ai adoré ça, et tout le monde m’a dit que j’avais assuré. Aujourd’hui, je commente à l’international, aussi bien en anglais qu’en français, dans divers pays. J’ai même failli me rendre aux États-Unis mais le Covid m’en a empêché."

Attraction du dimanche, les pom pom boys lillois des Scrimmage People ont animé l’entracte par leurs pas de danse.