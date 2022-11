A Clavier, le bois s’est vendu plus de deux fois plus cher que l’année dernière

L’acheteur qui s’est montré le plus gourmand est sans conteste Philippe Tasiaux, qui habite Bois-et-Borsu. "J’ai acheté 6 ou 7 lots, peut-être 8, explique-t-il. Au total, ça représente environ 120 m³." Normalement, il y a de quoi tenir un bon hiver avec autant de bois. Peut-être même deux ou trois. "Je ne l’achète pas pour moi. Je l’abats et je le revends ensuite. C’est une activité que j’ai développée en tant que pensionné."

Oui, il doit abattre son bois car, quand on participe à ce type de vente aux enchères, on n’acquiert pas de belles bûches bien coupées, prêtes à être jetées dans le feu. "J’achète le bois qui se trouve sur un terrain, mais je dois le couper moi-même. Il s’agit de houppiers (NDLR: les têtes d’arbres déjà abattus) ou de baliveaux (NDLR: des arbres entiers). Une fois que j’ai fendu le bois, je le ramène chez moi à avec un tracteur et une remorque, et puis je les stocke." Bref, tout un programme.

42 000 € dans les caisses de la Commune

Au total, ce sont 55 lots, pour un total de 916 m³, qui ont été vendus. "L’ensemble de ces ventes a rapporté 42 000 € à la Commune, détaille Damien Wathelet, échevin des Forêts et cours d’eau. Le mètre cube s’est, en moyenne, vendu à 46 €." Ce qui représente une fameuse augmentation par rapport à 2021. "L’année dernière le prix de vente s’élevait à 18 € pour un mètre cube, commente Philippe Dubois. Le prix est donc 2,5 fois plus élevé cette année-ci."

Il faut dire que le prix de base était déjà 60% plus élevé que l’année dernière. "C’est lié à la situation actuelle", poursuit le bourgmestre. Et la situation actuelle fait aussi que l’engouement est beaucoup plus important qu’auparavant. "Il y avait bien deux fois plus de monde que l’année dernière", expose Damien Wathelet. Et en plus, les gens étaient nettement plus prompts à enchérir. "Avant, ils enchérissaient une ou deux fois sur le prix de base, avance encore le bourgmestre. Cette année, ça pouvait aller beaucoup plus haut." On a par exemple vu un lot de 35 m³, proposé à 970 €, partir pour 1 600 €.

Aucun lot à Clavier

Pour l’anecdote, aucun des lots vendus ce samedi ne se trouvait à Clavier. Ils se situaient en effet à Porcheresse (Havelange) et Borlon (Durbuy). "C’est lié à des raisons historiques, explique Damien Wathelet. Par exemple, à une époque, la Commune de Borlon avait besoin d’argent. Elle en a demandé à Ocquier qui, en échange, recevait des terrains."