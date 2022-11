La baie vitrée de la ferme de Hepsée temporairement réparée (Verlaine)

Survenu ce dimanche après-midi dans les derniers kilomètres de la dernière spéciale du Rallye du Condroz, celle de Verlaine-Jehay, l’accident de Xavier Bouche avait totalement brisé la baie vitrée de la ferme de Hepsée, située rue de Hepsée à Verlaine. Suite à ça, les propriétaires se retrouvaient dans l’embarras face aux dégâts engendrés. Pourtant, ils se montraient rassurants via un communiqué sur leur page Facebook en annonçant: "Fort heureusement aucun blessé. Nous restons ouverts, les événements de cette semaine sont maintenus ! Tout sera solutionné très rapidement." Et l’équipe à tenu ses promesses. Jeudi après-midi, grâce à un travail de la menuiserie Loma, la façade semblait comme neuve. "C’est provisoire, j’ai recommandé un châssis mais les délais sont trop longs, explique l’équipe de la ferme . La menuiserie a fait un petit tour de magie en déployant une vitre avec ce qu’on a trouvé et ce qu’il restait d’intact après l’accident. Même si ça paraît réparé, c’est juste esthétique. C’était la seule solution à court terme car il faut que nous continuions notre activité."