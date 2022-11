« Jonathan », pétri d’humanité (Huy)

Fable philosophique, immersive, la pièce se nourrit de réflexions qui amènent un débat silencieux autour de thèmes tels que l’amour maternel, l’euthanasie, le pardon ou encore, ces cris longtemps retenus qui forment la matière de nos silences.

Tout se passe à l’intérieur d’un texte fort qui met en scène un homme, Didier, en proie à ses doutes, ses questions, sa profonde douleur face au décès de sa mère, Claudine. Avant cela, les derniers jours de la maman passés en maison de repos durant la période Covid où il était impossible aux proches de rendre visite à leurs parents. Jonathan, robot soignant, servira alors d’intermédiaire entre le fils et la mère.

Là où le propos pourrait être déstabilisant – un robot au chevet de nos mourants – il se révèle à l’inverse ouvert à l’étonnement et à un questionnement sur le futur de notre société qui remet de plus en plus son destin entre les mains d’une intelligence artificielle. La question sous-jacente reste alors de savoir jusqu’à quel point un robot pourra remplacer un être humain ? Jusqu’à quel point serons-nous capables de le supporter aussi ? Car la pièce met surtout en avant notre besoin de tendresse qui passe par le toucher, le regard, la vibration de la voix et le souvenir de ceux-là qui nous manquent quand ils ne sont plus là. C’est d’ailleurs autour de cela – un hommage funèbre – avec le public du centre culturel en invité, que se construit le récit voulu ancré dans l’instant. Car rien ne compte plus que d’être "ici et maintenant" avec les gens qui comptent pour soi. Voulue ainsi, sincère, intime et simple dans les mots, la pièce vaut surtout pour cette capacité à nous remettre à notre juste place. C’est-à-dire, des êtres sensibles, pétris d’humanité que jamais une intelligence artificielle ne pourra remplacer.