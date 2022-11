Jeunes tués au Rallye du Condroz : « Merci à vous tous », écrivent les parents de Margaux et de Romain au lendemain de leurs funérailles

"Merci à vous tous pour vos témoignages de soutien dans cette épreuve. Aux parents de Romain, Fabrice et Nathalie Landeloos-François, avec qui nous traversons cette épreuve (...) difficile mais très dignement", ont écrit dimanche soir les parents de Margaux, Cédric et Magali Remacle, sur leur profil Facebook. Ils ont également souhaité remercier "tous nos amis et familles présents chaque jour pour nous soutenir, nous relever quand nous perdons pied". Juste parfois avec "votre présence silencieuse, juste être là pour nous" et ainsi leur permettre de "tenir jusqu’à présent".