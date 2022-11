À 111 ans, Marcelle Levaz était fatiguée de vivre (Remicourt)

"Tous les décès de nos résidents sont marquants mais celui-ci un peu plus. J’ai encore fait sa toilette dernièrement et on a pu échanger et même rire… Elle était chez nous depuis 2018." Paola est une des infirmières de la maison de repos La Ferme Blanche, à Remicourt. Comme d’autres collègues, elle appréciait s’occuper de Marcelle Levaz, notre doyenne du Benelux qui s’est éteinte ce dimanche à l’âge de 111 ans. "Par rapport à son précédent anniversaire, quand on a fêté ses 111 ans, il n’y avait rien de neuf. Elle était pareille à elle-même. Elle prenait toujours ses repas à la salle à manger, elle était encore très réactive, prenait son verre de vin à midi et appréciait de temps en temps La Galipette, une petite liqueur à base de fraise."