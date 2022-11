La plaine de jeux Luc Gustin a été inaugurée à Marneffe

Pour la conception, la Commune de Burdinne a fait appel au bureau d’études ECAPI de Wanze. "Nous avions des lignes directrices de la Commune dont l’aspect intergénérationnel et des matériaux durables", explique Nicolas Louis de la société.

Pour toutes les tranches d’âge

La plaine dispose d’un terrain de tennis et d’un terrain multisports avec un revêtement EPDM assez souple. De nombreux modules de jeux en robinier, bois très costaud, sont disposés sur le site "Ils ont été conçus par tranches d’âge. Nous avons une zone pour les petits, une cabane pour les 3-6 ans et un grand module pour les 6-12 ans", détaille Nicolas Louis. Les ados et adultes peuvent profiter d’une zone fitness et street work-out et d’un terrain de pétanque. Il a d’ailleurs été bien occupé ce samedi. Une piste finlandaise en copeaux entoure le site. Et une table de ping-pong en dure est aussi installée. Des parties du site sont gazonnées, dont une grande place centrale qui pourra accueillir des activités diverses. Des sentiers en pavés permettent un accès aux PMR à tous les lieux de la plaine.

Evelyne Lambié, l’échevine des Sports et de la Jeunesse à Burdinne, a suivi de très près le projet depuis ses débuts. Et elle était très émue devant cette belle réalisation. "Avoir un lieu de rencontre était déjà un rêve de gosses avec mes copains et copines du village."