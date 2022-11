Solières - Verlaine : 4-0

Victoire sans contestation possible de Solières qui a sorti une prestation 5 étoiles. Les Hutois ont étouffé littéralement les Verlainois avec une grosse première demi-heure ponctuée de trois buts de Lokando, Suray et Crahay (16, 25 et 30). Le portier de Solieres s’offre un second but à l’heure de jeu d’une frappe des 35 m à la 60eme pour le 4-0. Victoire nette et sans bavure!

Meux - Waremme : 1-1

Buts: Julin (0-1, 40e), Smal (1-1, 57e)

Tubize - Hamoir : 0-0

Warnant - Rebecq: 3-1

D'entrée de jeu, Rebecq s'installe dans la partie. Warnant ne s'affole pas. Pourtant une passe latérale de Biscotti est interceptée par Depotbecker qui file vers le but ouvrir le score 0 1.

En fin de première armure, Scevenels rétablit la parité 1 1.

Après la pause, Ganiji double la mise 2 1 47e. Dans le dernier quart d'heure, Mabanza tue tout suspense 3 1 76e.

Acren - Stockay : 0-1

Victoire hyper importante pour Stockay qui se relance après plusieurs semaines compliquées.

Le but est signé Bouhlal

D3 ACFF

Huy - Mormont : 1-1

Amrous (0-1, 30e), Muaremi (1-1, 66e).

P1

Faimes - Fize 0-0

Derby hyper fermé entre Faimes et Fize. Peu d’occasions à se mettre sous la dent, un manque de justesse technique criant et un score nul et vierge on ne peut plus logique.

Hannut - Wanze/Bas-Oha : 1-2

La première période se veut à l’avantage de Wanze-Bas-Oha. Adam héritait dun pénalty qu’il tirait sur le piquet.

A la reprise, Les Bleus signaient leur supériorité par un envoi de Adam dans la lucarne 1 0 65e. Les Verts ripostaient par Cossalter 1 1 80e. Mais sur le fil un service judicieux de Bisconti trouvait la tête de Neerdael 1 2 86e.

Sprimont B - Geer : 0-3

Geer s'est imposé sur le terrain de Sprimont. Les Geerois n’ont jamais été mis en difficulté face à de jeunes Sprimontois courageux mais très peu efficaces.

Buts: Vigil Bajo 0-1 sur penalty, 25e, Cokgezen 0-2, 43e, D’occuper 0-3, 66e

P2

Braives - Momalle : 2-0

Braives s’impose face à Momalle et réalise la bonne opération dans le haut du classement. Supérieurs en première mi-temps les locaux sont rentrés avec un avantage d’un but inscrit dès la 2e minute. Après la pause, les Sang et Or ont contrôlé le réveil visiteur avant de sceller le score sur un penalty de Bawin.

Buts: Fernandez (1-0, 2e), Bawin (2-0 sur pen, 65e),

BRAIVES: J.Dorval, Ganci, Bosman, Pire, Dokens, Fernandez, Fraccari, Bawin (88e L.Dorval), Vangerven (76e Di Rosa), Charlier, Mazuy (81e Preud’Homme).

MOMALLE: Ista, Doverin, Streel, Pohl, Nawezi, Hotton, D’Agostino, Morhet, Vanstechelman, Ribeaucourt (72e Sanna), Knuts (72 T.Rovny).

Amay - Waremme 1-3

Début de rencontre idéal pour les Mosans qui ouvrent le score au quart d’heure via Santoro. La rencontre n’est pas emballante et le public est réveillé par l’exclusion semble-t-il sévère de Winkelmann mais cela n’empêche pas les Wawas d’égaliser juste avant la pause. En deuxième période Amay est aussi réduit à dix sévèrement et Lallemand stoppe un penalty de Gauthier. Mais les Wawas ont de la ressource et inscrivent deux buts synonyme de victoire dans les cinq dernières minutes. Santoro (1-0, 15e), Koener (1-1, 45e), Palmisano (85e 1-2), Moussebois (87e 1-3).

P3

Strée - Thisnes : 0-2

Un Thisnes met fin à la série de Strée et prend la tête du classement

Dans la rencontre au sommet en P3A, Thisnes a enfilé son plus beau costume à Strée pour s’imposer sans jamais trembler. Si Belme a ouvert le score dès la fin de quart d’heure sur penalty suite à une faute de Carlozzi sur Valentin Petit, le milieu de terrain a loupé l’occasion de tuer la rencontre à la 23e en ratant, cette fois, le coup de pied de réparation.

Bien mieux en jambes, les hommes de Pierre Longueville ont contrôlé la rencontre. Et en fin de rencontre, Damien Parthoens, fraîchement monté au jeu, a terminé les espoirs des locaux en doublant la mise.

Grâce à cette victoire tout à fait méritée, Thisnes prend pour la tête du championnat.

Arbitre: André Graindorge.

Carte jaune: Melingui

Buts: Belme sur pen (0-1, 18e), Parthoens (0-2, 86e).

STREE: Dock, Pasquiers, Guilmet, Grégoire (83e Brnadic), R.Carlozzi, Feyenklahsen, Izzi (65e Akpandja), Hotton, F.Niedt, Melingui (77e Jusufi), Murtezi.

THISNES: Daniel, De Vierman, Belme (60e Ghafghaf), V.Petit, Guillen Gonzalez (48e Parthoens, 87e Rosmeulen), Adam, Vanderveck, Landrain (77e Sasso), Dierickx, B.Petit, Vandenberg.

P4B

Templiers-Nandrin B 3 - Marchin 2

Ce duel a tenu toutes ses promesses et ce sont les locaux qui ont remporté les trois points. Ils prennent les devants au classement général en sécurisant leur première place. Malgré des Marchinois valeureux, ce sont les Templiers qui s’impose à domicile.

Buts: Gielen (0-1, 1e), Van Laeken (1-1, 42e), Del Conte (2-1, 48e), Van Laeken (2-2, 59e), Reynckens (3-2, 82e)