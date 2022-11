Un local contre le harcèlement scolaire à l’école de Longchamps

Dans un coin de la pièce, mesdames Christine et Amandine sont assises en cercle avec une petite quinzaine d’enfants. "Ici pas de “madame”, nous sommes Christine et Amandine", annoncent-elles d’entrée de jeu.

Pendant une petite heure, le groupe va s’adonner à différentes activités. Parmi elles, "le jeu de la pelote de laine", qui a pour but renforcer les liens entre les élèves. C’est une des nombreuses activités organisées dans ce local "bien-être", qui ne l’a pas toujours été. "Avant, c’était un grenier, se souvient Christine Velkeneers, puéricultrice. Il était tellement rempli de bazar qu’on ne savait pas rentrer dedans."

Et puis l’échevine de l’Enseignement, Stéphanie Kiproski, a demandé à l’équipe éducative de mettre en place un projet bien-être. "On a donc vidé le local pour l’aménager. On a opté pour la méthode Kiva, qui est un programme finlandais qui permet de lutter contre le harcèlement."

Des animations mais aussi des interventions

Car, dans cette pièce, on n’organise pas que des animations. "On réalise aussi des interventions auprès des élèves", détaille Amandine Mottard, institutrice en 2e primaire. Le principe est simple: quand un enfant rencontre un problème à l’école, il peut venir trouver un des quatre membres de l’équipe en charge du projet. "Il trouvera une oreille attentive, poursuit Amandine Mottard. On ne lui dira pas quoi faire mais on va l’aiguiller. D’une certaine manière, on est un guide avec un parapluie."

Différents moyens sont mis en place pour permettre aux enfants de s’exprimer. "Ils peuvent par exemple dessiner ou aligner des lettres pour former des mots", détaille Christine Velkeneers.

Pour elle, ainsi que pour les autres membres de l’équipe, prendre part à ce projet est un vrai bonheur. "C’est génial quand un enfant vous fait un clin d’œil ou vous sourit dans le couloir parce qu’il va mieux. On reçoit autant qu’on donne", sourit-elle.

Et pourtant, elles donnent beaucoup. "On n’a pas de plages horaires prévues à cet effet, regrette Amandine Mottard. On doit tout organiser pendant les récrés, les temps de midi et les heures de fourche. Ça, en plus de notre travail à l’école, ça fait vraiment beaucoup. On n’arrête pas de courir." Elles espèrent donc qu’au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on va leur libérer du temps. "Si on pouvait disposer ne fût-ce que d’une après-midi par semaine, ce serait vraiment bien", conclut Amandine Mottard.