Un colloque pour ne jamais oublier les horreurs de la guerre

Autre problème: les membres qui composent les associations patriotiques ne vont pas en rajeunissant. "Quand ils ne seront plus là, qui assurera ce devoir de mémoire ?"

Et évidemment, les Poutine, Ukraine et autres montées des extrêmes ne le rassurent pas. "Comment se fait-il que la petite-fille du Mussolini ait pu devenir députée italienne ?"

« Est-ce qu’on continue à faire les gugusses ? »

Bref, devant l’ampleur du problème, il en est rapidement venu à se poser la question suivante: "est-ce qu’on continue à faire les gugusses tous seuls devant les monuments ou est-ce qu’on se bouge ?"

Réponse: il s’est bougé un bon coup en mettant en place, avec les autres membres du CCAPHR, un colloque qui s’est tenu mercredi après-midi au centre culturel de Huy.

Devant une centaine de personnes, des universitaires ont d’abord placé un cadre théorique. Après une séance de questions-réponses. plusieurs acteurs spécialisés dans la transmission de la mémoire sont intervenus. Parmi eux, le CRECCIDE (Carrefour Régional et Communautaire et de la Citoyenneté et de la Démocratie), qui réalise régulièrement des actions de sensibilisation dans les écoles. "Ami, entends-tu ?", qui organise des voyages, notamment en Pologne et en France, était également de la partie.

Une belle réussite

Et à la fin du colloque, Jacki Pleinevaux en était convaincu: il fera appel aux différentes associations. "On ne sait pas encore ce qu’on va faire mais on fera quelque chose", se réjouit-il. Il était également heureux d’avoir pu les faire découvrir au public. "C’est bien beau d’avoir une tondeuse dans son garage. Mais si on ne le sait pas, on ne pourra pas s’en servir." Et puis, une tondeuse, c’est très efficace contre les mauvaises herbes.

Si l’organisateur était heureux, c’était aussi le cas du public. "Je trouve que c’est une très belle initiative, expose René Fabry, ancien lieutenant-colonel de réserve des Chasseurs Ardennais, et donc ancien supérieur de Jacki Pleinevaux. Aujourd’hui, les gens n’ont plus réflexe d’aller au cimetière ou d’assister aux commémorations. Il faut donc trouver d’autres moyens de transmettre la mémoire."

Avec la ministre de la Défense

Également présente au colloque, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a tenu à saluer l’initiative. "La transmission de la mémoire est essentielle. Il faut absolument rappeler ce passé, à l’heure où les discours populistes et les extrêmes sont banalisés", expose-t-elle.

Bref, ce colloque était une réussite pour tout le monde. Et donc, rendez-vous l’année prochaine ? "Oui ! On n’a pas encore de date, mais je peux déjà annoncer que le petit-fils de Jean Moulin (NDLR: le célèbre résistant français) sera là ", conclut, Jacki Pleinevaux.