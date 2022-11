Drame au Rallye du Condroz: les funérailles de Margaux Remacle et Romain Landeloos (vidéo)

Camarades de classes, familles, équipe de Capfun où les deux jeunes avaient travaillé cet été, amis et de nombreuses personnes venues montrer leur soutien pour le dernier voyage de Margaux Remacle et Romain Landeloos, ont accueilli le cortège funèbre arrivé à 10h30 devant l’église Notre-Dame de Braives.

Seuls les proches ont été autorisés à entrer tandis que les autres personnes sont invitées à suivre la cérémonie via un écran géant à l’arrière de l’église.

Un moment poignant. "En hommage à l’amour qu’ils se portaient l’un à l’autre, nous avons souhaité qu’ils reposent ensemble", confiait Fabrice Landeloos, le papa de Romain, il y a quelques jours.

L’heure est aujourd’hui au recueillement et aux derniers adieux à l’église de Braives. Le cortège funèbre prendra ensuite la direction du cimetière de Geer où le couple sera enterré côte à côte. "C’est à Geer que Romain et Margaux ont vécu leur premier rendez-vous, racontait Fabrice Landeloos. C’est comme si la boucle était bouclée en quelque sorte. On se rassure en se disant qu’ils continueront de s’aimer d’où ils sont. Il n’y en a pas un qui reste sur le carreau en se demandant ce qu’aurait été sa vie avec l’autre. Leurs deux âmes sont parties ensemble et le resteront."