Le feu a en fait pris dans un silo que des ouvriers étaient occupés à découper au chalumeau, en préparation d’importants travaux bientôt entrepris sur le site pour y construire de nouvelles installations. Les étincelles d’un chalumeau ont enflammé le calorifuge situé à l’arrière du silo, entraînant un important dégagement de "fumées nauséabondes et incommodantes". Le bourgmestre orétois, Jean-Marc Daerden, a immédiatement communiqué via sa page Facebook tandis que l’information circulait aussi sur la page Facebook de la Commune, enjoignant les habitants aux alentours à fermer portes et fenêtres.

Les pompiers sont donc rapidement intervenus, ainsi que la Protection Civile qui a pulvérisé de la mousse sur le silo pour étouffer sa combustion tandis que la police s’occupait de régler la circulation aux abords du site.

L’incendie a été maîtrisé aux alentours de 16 h 45 mais une surveillance a néanmoins été assurée sur place pendant toute la nuit.