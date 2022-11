De curieuses boîtes pour animer les enfants (Saint-Georges)

Ancienne animatrice pour des mouvements de jeunesse, passionnée de théâtre, ces compétences ont mené la jeune maman à imaginer ces boîtes d’animation. Tout a commencé en 2019 alors qu’elle animait les anniversaires de ses enfants à partir d’histoires inventées. Ensuite, l’idée a fait son petit chemin jusqu’à arriver à l’école de Céline. "J’ai commencé à y faire des animations à partir d’histoires que j’inventais et j’ai remarqué que les enfants étaient vraiment dedans, c’était gratifiant. Une amie m’a alors encouragée à me lancer."

Après la création de son logo "C’L Kit animations", Céline Lambert a imaginé son premier kit sur le thème de Noël. Aujourd’hui, il en existe une dizaine dont les thèmes se déclinent selon les envies de la créatrice et la demande des parents. "J’essaie que chaque proposition soit mixte, insiste Mélanie Lambert. Le thème des pirates inclut des sirènes ; celui du foot, des pom-pom girls et dans le thème des fées, on y parle aussi des elfes."

Pour chaque boîte, Mélanie propose dix activités à réaliser sur une après-midi, en général à l’occasion d’un anniversaire. Pour chacune des activités, un défi est à réaliser à partir des accessoires fournis dans la boîte. "Les parents viennent chercher la boîte en location. Tout est fourni, il leur reste à lire l’histoire, laquelle amènera les défis. À la fin, chaque enfant repart avec une surprise et un diplôme."

Administratrice au magasin L’île aux enfants à Stockay, Mélanie y a installé son atelier dans lequel elle stocke ses boîtes. Dans un premier temps à destination des fêtes d’anniversaire, les kits commencent à intéresser un public plus large avec, en projet, des kits défis pour ados, des boîtes de baby shower pour femme enceinte ou encore pour des mariages et des baptêmes. "Tout est imaginable !" conclut Céline Lambert.

Page facebook C’L Kit animations. Tél: 0475/89 44 79.