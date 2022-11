Ce Modavien cherche à lire le disque envoyé par son grand-père depuis un stalag en 1943

Des messages d’affection

Ce disque, enregistré le 21 mars 1943 dans le stalag XA, Danielle Bouchat aura eu l’occasion d’en écouter le contenu bien des années plus tard "sur un tourne-disque en 78 tours" au sein du foyer familial à Wanze. "Et on leur avait fait la surprise de le réécouter à l’occasion de leurs noces d’or, se souvient Danielle. Il n’y décrivait pas ses conditions de vie durant la guerre. Il s’agissait plutôt de messages d’affection à son épouse, à sa maman et à sa grand-mère. C’était très émouvant avec une voix qui semble venir de très loin."

Gilles Battisti, lui, n’a jamais eu l’opportunité de mesurer toute l’émotion transmise par son grand-père à ses proches. Malgré quelques recherches techniques, jamais il n’a trouvé la parade pour lire ce fameux disque de carton accompagné de deux aiguilles et d’un mode d’emploi. "Ce disque en carton est léger. Il se pourrait qu’il patine sur le plateau. Il est à conseiller de le fixer au moyen d’un morceau de gomme ou d’un bouchon percé d’un trou, à fixer sur le pivot du tourne-disque. Il doit être joué avec des aiguilles spéciales. Chaque aiguille permet 50 auditions."

Dépourvu techniquement, et réticent à l’idée de définitivement abîmer le disque de son grand-père décédé en 1994 et auquel il tenait tant, Gilles Battisti lance un appel. "Peut-être quelqu’un possède-t-il le dispositif adéquat ? L’idée est de lire le disque et d’en transférer le contenu sur un autre support pour pouvoir le réécouter plus facilement. Ma priorité reste de conserver le disque en l’état et de ne pas le détériorer. S’il le faut plutôt que de risquer de le perdre, je me contenterai du souvenir que m’en rapporte ma maman, même s’il n’est pas précis."

Gilles Battisti 0494/05 02 86