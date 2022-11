25 réclamations portées par 125 citoyens dans l’enquête publique du Prieuré « bis » (Amay)

Pour rappel, l’intention du Groupe Horizon est toujours de démolir une partie des bâtiments existants (la maison canoniale, le porche et le vide-bouteille seront préservés) et de bâtir 51 logements et une maison médicale sur ce site à l’abandon en plein cœur d’Amay. C’est suite au retrait du premier permis d’urbanisme que lui avait accordé la Commune d’Amay (l’auditeur instruisant le recours au Conseil d’État ayant conclu à l’annulation avant même l’examen du fond du dossier), que le promoteur liégeois avait modifié sa copie en estimant l’avoir améliorée sur base des remarques formulées, pour revenir avec une demande à la sortie de l’été.

Les opposants veulent une consultation populaire

L’enquête publique sur ce projet "bis" n’a pas amené les opposants (principalement regroupés dans l’ASBL "Les Amis des pierres" plus 6 citoyens) à baisser la garde en qualifiant de "mineures" les modifications apportées à la première version. "La deuxième version ne rencontre pas la raison du recours au Conseil d’État", insistent-ils tout en se déclarant favorables à un projet de réhabilitation "mais avec un projet de qualité. Le projet modifié continue à détruire la richesse patrimoniale et environnementale du lieu, sans tirer parti des particularités du site". Et de maintenir dans leur collimateur la non-nécessité de démolir le bâtiment conventuel du Prieuré ; l’élimination sans nécessité réelle d’une masse de la drève ; et doléance majeure, les problèmes de stationnement ( "nombre de parkings sous-évalué") et de mobilité dans la rue des Larrons… malgré les améliorations avancées par le promoteur qui a joint à sa demande de permis une étude sur ce dernier aspect.

En plus de la rédaction d’un document type à signer et glisser dans l’enquête publique, les opposants ont fait circuler une pétition réclamant, en l’état, le refus pur et simple du permis d’urbanisme convoité par le Groupe Horizon. Et de souhaiter que le collège consulte le conseil communal et organise une consultation populaire. Dernière requête qui n’est pas du goût de l’échevin amaytois. "Si on doit commencer à faire des consultations populaires sur chaque projet qui sort, on n’en sortira pas, commente Didier Lacroix. Je rappelle que nous sommes toujours dans la première procédure et qu’une réunion d’information organisée avec le Groupe Horizon pour répondre aux questions des citoyens a déjà eu lieu dans ce cadre."

Réunion de concertation avant le décret voirie

Une nouvelle rencontre entre parties est néanmoins programmée mardi prochain à 20h autour des aspects repris dans l’étude de mobilité effectuée par le bureau Pluris et incluse dans la demande de permis. Cette réunion de concertation s’inscrit dans la perspective de la décision que le conseil communal devra prendre sur le décret voirie le 22 novembre. "À l’instar de ce qu’on a déjà fait pour d’autres dossiers urbanistiques, on réunira 5 représentants du Groupe Horizon, 5 de l’administration (NDLR: dont deux membres du collège) et 5 des opposants au projet. On abordera spécifiquement ce qui touche à l’élargissement de la rue des Larrons et à sa mise en sens unique sur un tronçon, sans remettre en cause l’aspect architectural du projet."

La CCATM favorable à trois conditions

À noter que la CCATM s’est penchée sur la nouvelle mouture proposée par le Groupe Horizon. Et qu’elle a remis un avis favorable conditionnel. "Il y a trois conditions, rapporte l’échevin. La première porte sur l’enrichissement des espaces paysagers publics par des plantations, notamment en végétalisant le pied des immeubles. La deuxième vise à prévoir les moyens pour faciliter la traversée du site par les modes doux de déplacement. Et enfin, la CCATM réclame une révision au niveau de l’expression architecturale du grand bâtiment pour lui donner plus de relief."