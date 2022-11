En fonction de l’économie estimée à 10 000 € par an pour 4 000 habitants, "je considère que c’est peu, notamment pour assurer la sécurité de nos citoyens. Tant en termes de dépense que d’économie." Étienne Cartuyvels veut privilégier tant la sécurité des usagers de la route que celle des habitants, entre autres des personnes âgées. La solution prônée par Resa ne constitue donc pas une réelle économie estiment les mandataires, notamment parce que "nous avons déjà changé 800 points d’éclairage en LED et que nous allons encore en changer 200 en 2023", explique Jean-Marc Delchambre. Pour rappel, les nouveaux luminaires sont programmés pour adapter et diminuer de 50% (maximum) l’intensité de l’éclairage en fonction de la luminosité. "Si l’on coupe l’électricité, entre minuit et 5 h, le système sera perturbé." Le point, abordé en communication du dernier conseil communal ne nécessitait pas de délibération. Il constituait une prise de position du collège par rapport à la proposition de Resa qui concerne 16 communes de la région, y compris Faimes, mais encore Huy ou Waremme.