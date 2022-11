Grippe aviaire à la Gravière d’Amay: précaution levée en fin de semaine ?

Les choses suivent leur cours dans le dossier de la grippe aviaire avérée dans la réserve naturelle de la Gravière à Amay depuis la découverte de trois premiers cadavres d’oies le 25 octobre. Pour rappel, leurs analyses par un laboratoire spécialisé avaient révélé que les décès étaient bien à attribuer à la grippe aviaire. En étroite collaboration, le Département de la nature et des forêts (DNF) qui a désormais en gestion la totalité du site et le service environnement de la Commune d’Amay avaient alors décidé de ne pas fermer l’accès à la Gravière tout en invitant la population à éviter de s’y rendre. « Il n’y a pas de danger pour l’être humain mais bien pour leurs animaux domestiques et les volailles, rappelle Didier Marchandise, responsable du service Environnement. Nous nous sommes à nouveau concertés avec le DNF ce mardi. La dernière découverte d’un cadavre de canard date de la semaine dernière. Comme on considère généralement que la grippe aviaire a disparu après une semaine sans nouvelle dépouille, nous ferons le point fin de cette semaine pour décider de la levée de la précaution. » Au total, la grippe aviaire aura fait une dizaine de victimes.. F.R.