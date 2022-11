Grève nationale de ce mercredi : des piquets à gogo dans tout l'arrondissement de Huy-Waremme

Alors que les bus du TEC ne rouleront pas et que la distribution du courrier sera fortement perturbée, de nombreuses actions sont prévues. "Nous allons organiser différents piquets, précise Alain Rorive, le secrétaire général de la CGSP Huy-Waremme. Nous serons présents devant l’hôtel de ville et l’hôtel de police de Huy. Mais aussi devant l’administration communale de Hannut. Nous pourrions aussi décider tôt ce mercredi matin d’aller sur d’autres sites."

Les représentants Gazelco bloqueront aussi l’accès la centrale nucléaire de Tihange. "La circulation sur la RN90 ne devrait toutefois pas être impactée", assure Alain Rorive qui a aussi prévu une distribution de tracts sur le marché hebdomadaire ainsi qu’une distribution de soupe populaire à un stand installé devant la Mézon.

Les centres pénitentiaires de Huy et de Marneffe seront aussi en service minimum. Quant aux hôpitaux, ils fonctionneront selon un service "dimanche".

"Un piquet sera organisé devant Notre-Dame à Waremme. Les carrières Lhoist, Carmeuse, Dumont Wautier et Sagrex seront paralysées comme Prayon à Engis ou ArcelorMittal à Marchin. L’industrie alimentaire locale sera aussi partie prenante (Ter Beke, Avieta, Hesbaye Frost…) comme la logistique (base Intermarché, Deufol…)", fait savoir la CSC. "Chez Mölnlycke à Waremme, où la direction a annoncé début octobre son intention de se séparer de plus d’une quarantaine de travailleurs, un piquet sera organisé avec le soutien de travailleurs de l’entreprise de travail adapté voisine Jean Gielen et ceux de Deufol."

Écoles: les cours se donneront normalement

Quant aux établissements scolaires, ils accueilleront presque normalement les élèves. "Certains délégués syndicaux pourraient être en grève, précise toutefois Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral CSC. Vu que les bus seront à l’arrêt (NDLR: au contraire des trains) , certains élèves pourraient aussi être dans l’impossibilité de rejoindre leur école."