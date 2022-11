Aide psychologique au CHRH: « Dimanche, on était dans l’émotionnel »

"C’est notre Smur qui est allé sur place et qui a constaté les deux décès, explique aujourd’hui le Dr Christophe Levaux, directeur médical au sein du CHRH. Il y avait aussi onze personnes blessées légèrement, dont le pilote et le co-pilote qui sont toujours hospitalisés." Et non, aucun plan d’urgence n’a été déclenché comme cela a été entendu après les faits. Simplement parce que cela ne le nécessitait pas. Outre les deux malheureuses victimes, "il y a eu juste quelques blessés légers. Certains sont rapidement rentrés chez eux, d’autres sont toujours hospitalisés, car ils doivent rester sous surveillance pendant quelques jours."

Le CHRH a alors mis en place une cellule psychologique avec des psychologues de ses services "pour répondre aux personnes qui ont assisté à l’accident et qui auraient été choquées". Pour soutenir aussi les personnes blessées, ainsi que pilote et co-pilote. À la demande de qui ? De l’organisation du Rallye du Condroz "qui nous a sollicités pour la mettre en place, mais aussi des policiers sur place", poursuit le Dr Levaux. Dimanche, ils ont été quelques-uns à prendre contact avec les psychologues par téléphone ou à se présenter au CHRH afin de les rencontrer. "Quelques personnes se sont déplacées ce dimanche. On a eu aussi quelques coups de fil. Dimanche, on était très fort dans l’émotionnel." Ce lundi, par contre, c’était déjà beaucoup plus calme.

La cellule d’aide psychologique est néanmoins à la disposition de qui en aurait besoin au 085 27 72 00.