Même si, dès hier soir, beaucoup d’élèves avaient déjà été prévenus du décès tragique de la jeune fille de 16 ans, ce matin la direction du collège a eu la délicate mission d’annoncer à sa classe la terrible réalité. "On a donné l’info à la classe de la manière la plus douce possible, explique le directeur Pascal Fouarge . J’étais pour l’occasion accompagné de la sous-directrice Anne-France Colson et d’un membre du PMS. Pour le reste de l’école et les professeurs, on est encore en train de mettre les choses en place, avec des aides psychologiques possibles. Une équipe mobile de la fédération de l’enseignement est aussi sur place pour nous aider à faire au mieux pour les élèves."

Une attention particulière est bien entendu donnée aux amies et à la classe de Margaux. "Mais les cours se donnent quand même car ça fait aussi partie de la thérapie, explique le directeur. Car s’il n’y a rien, on part dans l’émotionnel et il y a un risque que tout le monde sombre dans le désarroi, y compris le personnel enseignant. Donc les cours se donnent mais chaque étudiant qui en ressent le besoin peut être pris en charge pour une écoute psychologique."

Ces mesures mises en place ne sont pas sans rappeler celles mises en place en janvier 2010 quand Charlotte François, une jeune enseignante de l’école, avait trouvé la mort dans l’explosion des immeubles de la rue Léopold à Liège.

J-L.T.