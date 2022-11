Les petits nouveaux du Gault&Millau à Huy-Waremme

« Une belle reconnaissance », pour le Château de la Chapelle

Mais à côté de ces deux géants gastronomiques, on retrouve aussi des petits nouveaux, qui viennent d’intégrer le guide. Parmi eux, le Château de la Chapelle, à Anthisnes. "Ça fait à peine un an qu’on a ouvert notre restaurant, explique le patron Joachim Marynen. C’est vraiment fantastique d’arriver dans le guide. C’est une belle reconnaissance pour le travail qu’on accomplit au jour le jour." Bien qu’originaire d’Anvers, tout comme le chef Jürgen Van Riet, Joachim Merynen accorde beaucoup d’importance au fait de travailler avec des produits condrusiens. "Ils sont vraiment de bonne qualité. Je collabore aussi avec des producteurs locaux, comme le Jardin d’Antan, qui se trouve aussi à Anthisnes."

« Pas au courant », chez La Table de Maxou

On l’a compris, pour Joachim Marynen, le fait de rentrer au Gault&Millau est une vraie fierté. En revanche, du côté de la Table de Maxou (Huy), on accorde beaucoup moins d’importance à ce genre de reconnaissance. "On est au Gault&Millau ?, s’étonnait le parton du restaurant, Stéphane Finetti, quand on l’a contacté. Je n’étais pas au courant." Mais il ne semblait pas pour autant perturbé par la nouvelle. "Je ne fais pas attention à tout ça. On ne travaille pas pour figurer dans des guides gastronomiques. On fait du mieux qu’on peut sans se mettre la pression."

Une belle surprise pour le Chamarel

Le restaurant hannutois Le Chamarel vient aussi de rentrer dans le guide gastronomique. "C’est une belle reconnaissance", se réjouit le patron Daniel Bormans. Mais tout comme Stéphane Finetti, il ne court pas non plus après de telles distinctions. "La plus belle des reconnaissances, ça reste celle des clients. C’est pour eux qu’on travaille. On veut qu’ils passent un bon moment en famille ou entre amis." Et d’ailleurs, des clients, il va probablement en avoir des nouveaux grâce au Gault&Millau. "Je sais que certaines personnes y sont attentives." Mais ce n’est pas pour autant qu’il a l’intention de changer sa manière de travailler pour séduire cette future clientèle. "Je continuerai à collaborer avec des producteurs locaux."

Une note trop basse pour l’Orangerie ?

Le dernier des petits nouveaux est l’Orangerie, à Villers-le-Bouillet Et là, on n’est pas totalement satisfait. "On est évidemment très content de rentrer dans le Gault&Millau, explique le patron Carmelo Sacco. Mais je pense que la note qu’on nous a attribuée (NDLR: 12) est plutôt basse. Je trouve qu’on mérite plus. C’est d’autant plus vrai que notre chef a travaillé pendant des années dans des restaurants qui avaient de très bonnes notes au Gault&Millau." Mais qu’importe, ils vont travailler afin de rentrer davantage dans les bonnes grâces du guide gastronomique. "Mais on ne déviera pas de notre ligne de conduite. On veut continuer de proposer une cuisine raffinée et inventive dans un cadre agréable. Le tout avec un service familial", conclut Carmelo Sacco.