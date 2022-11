La librairie Faust cambriolée à Huy

Miah Dhanu, le patron de la librairie Faust, située rue Neuve, à Huy, était encore sous le choc lorsqu’il nous a reçus. "Cette nuit, à 4 heures, les cambrioleurs ont cassé la porte et l’alarme a aussitôt retenti, relate-t-il. On est descendu directement mais il n’y avait déjà plus personne." En moins d’une minute, les cambrioleurs avaient emporté pour près de 20 000 €. "Ils ont pris la caisse et plusieurs grosses boîtes de tabac."