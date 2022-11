Benoît Galand, après une nuit de recul, quel est le sentiment dominant ce lundi matin ?

Avant tout la tristesse pour les victimes, leurs familles et l’équipage qui est très choqué. Ensuite, on se pose évidemment beaucoup de questions. Nous laissons le parquet continuer son enquête sur les circonstances de ce dramatique accident. Cela passera par l’écoute de témoins. Certains se sont proposés, d’autres qui ont assisté à la scène seront à rechercher. Et puis, il y aura l’analyse des images des caméras embarquées dans certaines voitures pour voir si toutes les consignes dans le road-book de sécurité ont été respectées. Je ne sais pas si celle impliquée dans l’accident en possédait une.

Que reprend ce road-book de sécurité ?

Les dessins de chaque spéciale virage par virage, avec les zones interdites où placer des rubalises, des bottes de foin, l’emplacement des buvettes autorisées… C’est sur base de ce road-book que tout le rallye est validé trois mois avant l’épreuve par le ministre de l’Intérieur et le safety manager du Royal Automobile Club de Belgique (RACB). Il doit aussi être homologué par les communes traversées.

Et tout est encore vérifié le jour même.

Avant la spéciale, une voiture avec à son bord le bourgmestre de la commune fait le parcours pour s’assurer que tout est ok, de même que des voitures de sécurité qui peuvent s’arrêter si on repère un problème avec des spectateurs par rapport au road-book. Il peut arriver qu’une spéciale soit annulée en cas de non-respect des injonctions.

« Dans le road-book, toute la montée vers Wanzoul est interdite au public »

Dans la communication faite dimanche soir, il est dit que le parquet doit encore déterminer si l’accident de Moha a eu lieu dans une zone interdite au spectateur. Mais que renseigne le road-book ?

Je suis formel. Après l’épingle au pied de la côte, toute la montée vers Wanzoul est interdite au public avec des zones hachurées. C’est clair et le balisage était présent. L’endroit est assez étroit et cela représente un danger évident. Maintenant, sur la responsabilité des riverains de se trouver devant leur porte, je ne peux me prononcer.

Il nous revient que des commissaires ou des stewards se sont sentis impuissants face à des spectateurs refusant de quitter la zone.

Je ne peux le confirmer à ce stade. L’écoute des enregistrements des échanges radio doit encore avoir lieu.

Quels sont leurs rôles respectifs ?

Le commissaire a la responsabilité de l’aspect sportif avec un volet sécurité. Le steward s’assure du respect des zones de sécurité. Quant à leur pouvoir, je le comparerais aux stewards des stades de football. Ils repèrent les éventuels problèmes et doivent appeler la police le cas échéant. Ils n’ont pas l’autorité pour demander une carte d’identité par exemple. Il y a un poste de commissaires pour l’aspect sportif tous les 300 à 400 mètres et les stewards sont plus concentrés dans les zones d’accès au public. Malheureusement, si 99% des spectateurs ont acquis le sens de la responsabilité, il reste 1% de gens qui se croient tout permis.

« Pour organiser un rallye, il faut être courageux »

Venons-en justement à la question des responsabilités.

Dans tous les cas de figure, c’est l’assureur de l’organisateur qui va intervenir. Pour organiser un rallye, il faut être courageux. Idem pour les bourgmestres qui prennent leurs responsabilités.

Avec désormais 6 décès à déplorer depuis 2003 (5 spectateurs et un copilote), l’avenir du Rallye du Condroz est-il remis en question ?

On ne va pas décider à chaud le lendemain du drame, mais la réflexion viendra plus tard sur la table, c’est sûr.

Seul le Royal Motor Club de Huy pourrait en décider ?

Non. Cela pourrait aussi venir du RACB en retirant l’épreuve au calendrier du championnat de Belgique des rallyes. Ou du ministère de l’Intérieur. Et les communes ont toujours la liberté de refuser le rallye mais sur leur territoire seulement.

Et sortir le Rallye du Condroz des villages pour limiter le risque de drame comme celui de dimanche ?

Tout est envisageable. On l’a d’ailleurs déjà fait de façon conséquente. Mais, ce n’est pas simple car il faut composer avec plusieurs données qui interviennent sur le tracé. Comme les 200 km minimum de parcours pour figurer au calendrier du championnat de Belgique, et les souhaits et desiderata des communes.

Parmi les stewards et commissaires, pas mal sont néerlandophones. Cela peut-il nuire à la bonne communication avec le public ?

Je ne pense pas. D’abord, on a autant de spectateurs du nord que du sud du pays. Généralement, les stewards œuvrent par paire avec un francophone et un néerlandophone. Ce sont souvent des bénévoles avec un petit défraiement qui sont formés par le RACB. Le problème est qu’il y a de moins en moins de candidats à ces postes. On retrouve d’ailleurs souvent les mêmes sur les différents rallyes du pays.