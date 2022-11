Ces quatre mayeurs condrusiens ont appris à nager dans la piscine de Saint-Roch Ferrières: ils se souviennent

"Oui, c’est ici que j’ai appris à nager, confie Frédéric Léonard. Je venais quand j’étais en primaire et elle était déjà couverte. J’y ai passé tous mes brevets. J’ai ensuite eu mes cours de natation quand j’étais élève à Saint-Roch, jusqu’en 3e secondaire. Je me souviens surtout de notre professeur de gym: Hubert Brouwers. Personne ne peut l’oublier. Il avait une voix tonitruante qui nous faisait trembler. Et comme ce n’était pas insonorisé, ça résonnait dans toute la salle. Mon papa, professeur à Saint-Roch, a lui aussi bien connu le lieu, déjà du temps du bassin en plein air."

Le mayeur de Comblain n’aimait pas la piscine

Le Comblenois Jean-Christophe Henon garde du lieu un souvenir mitigé. "Je n’aimais pas le cours de piscine en humanités et je choisissais toujours les couloirs extérieurs pour pouvoir me tirer sur les bords, discrètement, sourit-il. La nouvelle piscine est en tout cas similaire à l’ancienne, je retrouve mes repères. Elle n’a pas vraiment changé dans son aspect." Il se rappelle aussi que le collège y a développé un sport étude natation pendant plusieurs années. "C’était géré par Thierry Grosdent." Une section qui a formé de nombreux athlètes reconnus entre 1988 et 1996.

Patrick Lecerf dégageait les rats du bassin !

"J’étais en 2e secondaire quand on a inauguré la piscine couverte, en 1973", note pour sa part Patrick Lecerf qui a donc aussi connu le premier bassin extérieur, non chauffé, aménagé dix ans plus tôt en 1963. Une aire de jeu pour lui et ses copains. "On était jeunes, on venait à vélo. Le bassin n’était pas accessible mais on y allait quand même. Il était rempli d’eau sale, toute noire et il y avait parfois des rats. On devait les faire fuir avant de nager. Ce sont de sacrés souvenirs…"