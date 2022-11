Deux morts et probablement 11 blessés à Moha dans l’avant-dernière spéciale du Rallye du Condroz

C’est dans cette portion en virage que la voiture d’un équipage a fait une sortie de route. La Skoda pilotée par Emeric Rary et Fabrice Henry a d’abord percuté un muret (devant lequel se trouvaient plusieurs spectateurs), avant de basculer par-dessus dans une propriété privée.

On dénombre deux morts parmi eux et on parle de onze blessés, comme l’a annoncé officiellement le bourgmestre de Huy, Christophe Collignon. On évoque aussi que parmi les blessés se trouvent de jeunes enfants. Les deux pilotes sont également blessés.

Le parquet a en effet confirmé les deux décès. Il s’agirait d’une habitante de Moha et de sa fille de deux ans et demi qui se trouvait devant leur habitation et qui regardaient la course.

Les secours ont débarqué en nombre sur place: pompiers, polices, ambulances… La route a été bloquée et évacuée afin de laisser travailler les services de secours.

Le parquet a été avisé. Un médecin légiste et un expert technique doivent descendre sur place.