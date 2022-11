Rallye du Condroz: le retour (très attendu) des autographes

Parmi les grands fans qui s’impatientaient, bic à la main: Loïc Chukart, originaire de Huy, présent avec sa compagne, Aurélie, et son petit garçon, Bastien, qui a déjà chopé le virus de son papa. "Je viens au rallye depuis que j’ai 5 ans. C’est mon grand-père puis mon père qui m’a initié. Toute ma famille m’a suivi. On suit aussi des rallyes en France, en Allemagne, mais celui de Huy tient une place particulière. On loge d’ailleurs chez mes parents tout le week-end pour vivre la course à fond. Cette course, on la connaît bien. Et ça fait une semaine que je la prépare." Les autographes des pilotes, pour Loïc, font partie des moments incontournables. "On ne voit jamais autant de pilotes de ce niveau-là rassemblé au même endroit. C’est gai de les approcher et d’avoir un contatc. Munster, Lefèbvre, Fernémont, je les connais, je les suis…" Année après année, il range d’ailleurs soigneusement ses autographes dans une commode, en souvenir. "Et dans ma chambre d’ado, beaucoup sont encore accrochés au mur."

Un peu plus loin, c’est Tina, de Tournai, et Céline, de Liège, deux copines passionnées de rallye, qui brandissent fièrement leur t-shirt signé par tous les pilotes. "On a aussi pris des photos avec eux. On est totalement fans de rallye et on partage ça dans notre amitié, ce qui surprend souvent les garçons à l’école. Car on s’y connaît assez bien dans le domaine." Les deux copines font plus qu’une petite virée au Rallye du Condroz. C’est un véritable city-trip. "Avec nos familles, fans aussi, on a loué des bungalows ici tout près pour vivre ces trois jours intensément. Ce samedi, on se lève à 6h du matin." Elles ont en tout cas adoré vivre ce moment de proximité avec leurs "stars". "C’est super-gai de voir nos idoles. Nos préférés sont Munster, Lefèbvre et Fernémont. Ils sont super-accessibles et sympas."