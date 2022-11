Panne: et la lumière fut !

L’éclairage public nocturne fonctionne à nouveau normalement dans le centre-ville de Huy. Lors des nuits de mardi à mercredi, de mercredi à jeudi, et de jeudi à vendredi, de nombreuses rues (rue des Augustins, rue l’Apleit, rue Rioul, etc.) étaient plongées dans le noir. Mesures d’économies en ces temps de crise énergétiques ? Absolument pas, puisque la Ville s’est montrée opposée à l’extinction de l’éclairage public, privilégiant l’aspect sécurité. Ici, le problème était d’ordre technique. L’opérateur RESA l’a résolu. Et on ne connaît pas encore la cause de l’incident. P.A