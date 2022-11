« Ouvrier chez lui » devient « Crédialys »

Petit moment historique vendredi en fin de matinée au guichet de crédit social "Terre et Foyer", à Ans. Les représentants de l’agence recevaient la visite du ministre des Pouvoirs locaux et du Logement Christophe Collignon (PS) ainsi que des membres d’un autre guichet de crédit social, celui de Huy. Les divers intervenants étaient fiers de présenter à la presse un projet de fusion entre les deux agences, qui ont pour finalité d’accorder des prêts hypothécaires et des prêts à la rénovation à taux avantageux en dehors du circuit bancaire traditionnel. L’opération, sous l’égide de la Société wallonne du crédit social (SWCS), sera réalisée le 9 décembre prochain après une AG au cours de laquelle les partenaires devront se prononcer.