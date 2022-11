Dans les coulisses du Rallye du Condroz 2022 : Caren est fournisseur de pneumatique (vidéo)

Installé à l’entrée du paddock depuis vendredi, Caren Burton est sur le pied de guerre durant tout le week-end. Son rôle ? Il prépare et gère toute la pneumatique pour de nombreux équipages. Membre de Pirelli, fournisseur officiel du BRC pour les 4 roues motrices, cet ancien pilote a un rôle considérable aux côtés de son équipe de dix personnes. "On amène plus ou moins 1000 pneus, dit-il. Il y a en 250 de chaque type, c’est-à-dire des pneus pluie, slicks tendres ou slicks super tendres. On anticipe pas mal de choses, puisque la météo peut varier d’un jour à l’autre."