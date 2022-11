Et pourtant, tout avait bien commencé au Rallye du Condroz

Ypres-Héron juste pour voir le rallye

Sans être venu du sud de la France, un groupe d’amis situé un peu plus loin a quand même fait une petite trotte pour arriver à Héron. "On vient de Ypres, explique Célestine Feys. On a prévu de rester tout le week-end. On loge d’ailleurs au camping de l’Hirondelle, à Oteppe." Il faut dire qu’ils étaient plus que motivés à l’idée d’assister à la compétition. "Le rallye est vraiment bien. L’ambiance est chouette et c’est l’occasion de passer un peu de temps entre amis", sourit Manuel Onraet, qui participait déjà au rallye pour la huitième fois.

Et puis, à 7 h 48, Stéphane Lefebvre, qui finira par abandonner, passe sous les regards des spectateurs. En guise de réponse, ceux-ci craquent un premier fumigène et donnent des coups de tut-tut.

Bref, une spéciale comme on les aime et qui lançait la 48e édition du Rallye du Condroz.