Dans les coulisses du Rallye du Condroz 2022: « Juge de faits », un nouveau rôle pour contrer les tricheurs

60 équipages suivis à la trace

La totalité des 30 motos suivent 60 équipages. "Lesquels? C’est la direction de course qui décide mais, en général, ce sont les soixante premiers étant donné qu’ils jouent un classement", explique Alain Lefevre. S’il arrive que la distance entre deux spéciales soit peu élevée, il arrive parfois, comme c’était le cas ce samedi entre Perwez et Solières, que celle-ci soit plus importante. "Il y avait exactement 34km entre l’arrivée à Perwez et le départ à Solières. Dans ce cas-là, on doit mobiliser dix motos, précise Alain Lefevre. Au préalable, le nombre de motos est déterminé à l’avance mais il arrive qu’il ait des imprévus. On a la chance d’être mobile."

«Ce matin, on a découvert une camionnette d’assistance»

Malgré la présence de ces juges de faits, certains tentent toujours de tricher. "Ce matin, on a découvert une camionnette d’assistance avec 4 roues posées au sol. C’est le jeu mais les motards essayent d’avoir les yeux partout, tout le temps." Loin d’être évident.