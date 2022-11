Dans les coulisses du Rallye du Condroz 2022 : Frédéric, un mécano en or pour Stéphane Lefebvre (vidéo)

Ce midi, on était dans le paddock de Stéphane Lefevbre, trois fois vainqueur de l’épreuve hutoise et gr pour assister au deuxième "regroup". Verdict? Ça déménage. À peine arrivée, le pilote et son copilote s’extirpent de la voiture. La machine peut commencer à se mettre en route.

"Seules trois personnes touchent la monture de Stéphane, explique Frédéric Georges, le chef voiture de Lefebvre. Une personne s’occupe de l’arrière, une autre de l’avant et moi je supervise tout. À côté, nous avons un aidant, le logistique qui nous donne le temps et l’ingénieur. L’objectif est double: on doit réparer les casses et surtout permettre à la voiture d’être plus performante."

Une préparation en amont

Pour tenter d’être le plus performant possible, les mécaniciens se préparent en conséquence. "Chacun sait son rôle et on fait quelques exercices à l’atelier, avant le Condroz, explique Frédéric Georges. Durant l’épreuve, on est en contact avec le pilote, l’ingénieur et les ouvreurs qui ont un rôle primordial pour le choix des pneus." Ce dernier choix s’effectue dans les dernières minutes avant le départ du pilote. "En raison de la météo, qui ne cesse de changer ce week-end, on ne peut rien anticiper", précise Frédéric avant de prendre une petite pause bien méritée.