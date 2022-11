1 Préparer le week-end Première chose à faire avant d’aller sur le bord des routes: préparer le programme du week-end. "Toutes les informations, news et cartes des parcours se trouvent sur notre site internet (NDLR: https : www.condrozrally.be/), détaille Benoît Galand, responsable presse du Rallye du Condroz. Sur l’application Sportity (code: Condroz22), les spectateurs pourront retrouver la liste des partants, les parcours, les informations sur d’éventuels retards et un lien vers les classements. Ils recevront également des notifications en cas de nouveauté."

2 Acheter les tickets

Vous avez épluché le parcours et vous savez sur quelles spéciales vous allez vous rendre. Vous pouvez donc acheter vos tickets. Si vous avez l’intention d’assister à de nombreuses spéciales, mieux vaut opter pour l’entrée générale. "Elle coûte 30 €. Il est possible de l’acheter sur place (NDLR: dans une roulotte située à côté du terrain du RFC Huy, à Tihange), ou en ligne. L’entrée pour la spéciale Test, de vendredi soir, est également disponible en ligne."

Mais si vous comptez plutôt assister à une ou deux spéciales, il est préférable d’acheter des tickets individuels, pour le prix de 10 €. "Ils sont achetables dans la roulotte ou directement sur le parcours." Notez qu’en achetant vos tickets en ligne, vous recevrez le programme officiel. "Mais il est aussi possible de l’acheter sur place."

3 Regarder la course

Tout est prêt. Reste plus qu’à se rendre sur le parcours. Premier conseil: ne partez pas trop tard. "Il est demandé d’arriver 30 minutes avant le passage de la première voiture." Des problèmes sur la route sont également possibles. Si vous souhaitez être tenu au courant des perturbations, vous pouvez écouter la radio officielle du rallye (90.0fm). "Elle est aussi disponible sur notre site internet."

Suite logique des choses, il faudra trouver une place à proximité du parcours, mais pas trop. "Il vaut mieux se stationner à 400 mètres de la spéciale et marcher un peu, plutôt que vouloir s’en rapprocher le plus possible et après être bloqué par des voitures mal garées." Une fois arrivé sur le parcours, vous devrez bien entendu tenir compte des consignes de sécurité données par les stewards, mais vous aurez aussi la possibilité de vous hydrater au gré de plusieurs buvettes. Sur une partie des spéciales, vous pourrez même vous restaurer. "Toutes ces informations se trouvent dans le programme officiel."

4. De la course, mais pas que

De l’animation, il y en aura bien entendu sur la route, mais aussi dans le centre de Huy. "Toutes les voitures passeront quatre fois par jour dans le Service Parc. Ça fera déjà pas mal de trafic." Si vous préférez être acteur, plutôt que spectateur, vous aurez la possibilité de conduire, non pas une vraie voiture de rallye, mais un simulateur. "Ce sera très réaliste". De nombreux stands proposant de la nourriture, ainsi qu’un grand chapiteau dans lequel se tiendra une séance de dédicaces ce vendredi soir, seront également accessibles.

Voilà, vous savez tout. Il ne vous reste plus qu’à profiter de votre week-end !