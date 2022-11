" LE RFC Huy et l’Union Hutoise, sont en deuil ce soir. C’est avec tristesse et nostalgie que nous avons appris le décès de l’ancien coach de l’Union Hutoise, ancêtre du RFC Huy, Roland Pirson. Roland faisait partie des véritables amoureux du ballon rond et du monde du football dans son ensemble. De nature assez discrète, il était apprécié par les joueurs ayant été sous ces ordres qui aimaient son côté humain et sa bonne humeur légendaire.

Doté d’une très bonne connaissance du football, il a participé très activement à la gestion de plusieurs équipes premières de la région. Le RFC Huy présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, nos pensées se joignent à eux en ses moments pénibles et douloureux.Roland nous quitte mais laisse le souvenir d’un très Grand Monsieur! ", peut-on lire sur la page Facebook du RFC Huy.