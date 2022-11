Des virages trop sécurisés au Rallye du Condroz 2022 ? « On respecte la demande des communes »

Cette année, alors que le Rallye n’a même pas encore débuté, certains spectateurs ont déjà montré leur mécontentement sur les réseaux sociaux concernant les virages…qui seraient trop sécurisés. En clair, certains estiment que les pilotes ne pourraient plus couper les cordes, comme ce fut le cas par le passé, ce qui atténuerait une partie du spectacle.

Le président du Royal Motor Club de Huy, Frank Godelet estime que "les cordes sont sécurisées à la demande des communes, dit-il. On ne fait que respecter les consignes. Le Rallye est soumis à l’autorité communale. Cela se fait de plus en plus dans le milieu du rallye. Cette année, à Ypres, c’était la même chose. Au niveau de la route, on ne doit pas avoir de dégâts. Les critiques? Il y en aura toujours, ça fait partie du jeu. Mais en aucun cas on jouera avec la sécurité des pilotes et des spectateurs."

À noter que, cette année, aucune spéciale ne débutera la nuit. Un choix des organisateurs pour limiter au maximum les risques.