"La simulation pour 2023 fait état d’un taux de 103%, on se situe plus ou moins au milieu de la fourchette demandée, entre 95% à 110%", a expliqué Sébastien Herbiet, échevin écolo en charge notamment de l’Environnement.

« On maintient la fourchette »

Le taux de couverture est établi sur des recettes et des dépenses prévisionnelles, qui restent toutefois difficiles à anticiper pour l’année à venir. "C’est difficile d’établir un estimatif, il faudra déterminer si les dépenses réelles ne s’éloignent pas trop des dépenses prévisionnelles. Donc l’idée, c’est de se situer au milieu de l’échelle, ce qui nous laisserait une certaine marge de manœuvre. En 2021, le taux était de 102%. On maintient cette fourchette", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le règlement-taxe sur les déchets, la commune a décidé de ne pas l’augmenter, malgré le contexte d’inflation, "et de jouer la stabilité, afin qu’elle soit identique à 2022", a encore précisé l’échevin.

Les isolés devront toujours s’acquitter d’un montant de 72 €, les ménages de deux personnes de 114 €, les ménages de trois personnes de 151 € et ceux de quatre personnes et plus de 156 €. Les cents supplémentaires par levée restent également identiques.

"C’est aussi une manière de récompenser le citoyen, car les habitants de Nandrin jouent le jeu en matière de tri", a ajouté le bourgmestre Michel Lemmens. La commune se situe dans les bons élèves dans les statistiques d’Intradel, même si des efforts doivent encore être réalisés en ce qui concerne le compostage des déchets verts.