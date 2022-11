Un bal de l’enfer aux Maîtres du feu (Amay)

La nuit d’Halloween a tenu ses promesses à Amay. Incubes, succubes, goules, sorcières, vampires, curés dépravés, médecins psychopathes… Environs 200 créatures tout droit descendues des enfers étaient attendues ce 31 octobre sur le site des Maîtres du feu, pour une fête tout ce qu’il y a de plus démoniaque. L’organisateur de ce sabbat n’est autre que Grégory Iersert, alias Dj MisterGreG, coutumier des soirées Halloween, notamment aux Caves de Cornillon à Liège. Cette année, lui et son équipe ont pris possession des locaux des Maîtres du feu pour en faire un endroit satanique à souhait. "J’ai eu l’occasion de visiter les lieux lors du Amay’n Toi festival et je me suis dit que c’était un endroit idéal pour organiser une soirée Halloween."